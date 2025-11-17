В Новосибирске напомнили о штрафе за летние шины

Разбираемся, какой штраф грозит за нарушение этого требования. Об этом сообщает Горсайт.
С 1 сентября 2023 года вступили в силу обновлённые правила эксплуатации транспортных средств. Согласно им, использование шин не по сезону влечёт штраф в размере 500 рублей.
Теперь водители обязаны ставить шипованную резину на все колёса автомобиля. Летние покрышки запрещено использовать в декабре, январе и феврале. При этом зимние нешипованные шины допускаются к эксплуатации в любое время года.
Ранее глава ГАИ России Михаил Черников отмечал, что инспекторы, как правило, будут ограничиваться предупреждениями. Он подчеркнул, что ответственность за своевременную подготовку машины к зиме полностью лежит на водителе.