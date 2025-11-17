В России резко понизился уровень бедности: как опустился процент

В России стало меньше граждан, живущих за чертой бедности. Ситуация сильно изменилась за последние 30 лет. Уровень бедности за это время снизился в три раза. Об этом уведомили в Президентской академии РАНХиГС, транслирует РИА Новости.
В исследовании утверждается, что доходы граждан выросли на восемь процентных пунктов. При этом произошло отставание пенсий от уровня получек россиян.
«За 30 лет бедность в России снизилась почти втрое, а за последние 10 лет — более чем в полтора раза — с 13,3 до 7 процентов», — подвели итог в Академии.
