В России резко понизился уровень бедности: как опустился процент

В РАНХиГС рассказали о снижении уровня бедности в России в три раза за 30 лет.

Источник: Комсомольская правда

В России стало меньше граждан, живущих за чертой бедности. Ситуация сильно изменилась за последние 30 лет. Уровень бедности за это время снизился в три раза. Об этом уведомили в Президентской академии РАНХиГС, транслирует РИА Новости.

В исследовании утверждается, что доходы граждан выросли на восемь процентных пунктов. При этом произошло отставание пенсий от уровня получек россиян.

«За 30 лет бедность в России снизилась почти втрое, а за последние 10 лет — более чем в полтора раза — с 13,3 до 7 процентов», — подвели итог в Академии.

