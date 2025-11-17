В МАИ разработали метод прогнозирования «вихревого кольца» у вертолетов

«Режим “вихревого кольца” возникает при крутом снижении вертолета с вертикальными скоростями примерно 6−10 метров в секунду. В этот момент струя воздуха, отбрасываемая несущим винтом вниз, сталкивается с внешним набегающим потоком. Это приводит к торможению и развороту струи в обратном направлении, после чего она вновь захватывается и начинает циркулировать вокруг винта. В таком режиме несущий винт резко теряет тягу, его потребная мощность растет, появляются сильные вибрации, и вертолет начинает стремительно терять высоту. При отсутствии правильных и своевременных действий пилота возможна катастрофа», — заявил один из авторов проекта, преподаватель кафедры «Проектирование вертолетов» МАИ Павел Макеев, чьи слова приводятся в сообщении.