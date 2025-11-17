Новосибирская область на IT-форуме в Москве представила свои достижения

Делегация из Новосибирской области во главе с руководителем цифровой трансформации, первым замгубернатора Юрием Петуховым представила ключевые достижения региона на форуме информационных технологий «Цифровые решения» в Москве. Мероприятие проходило с 12 по 15 ноября. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
На пленарной сессии «Цифровая трансформация регионов: достижения и вызовы» Юрий Петухов сообщил, что одним из главных достижений Новосибирской области в сфере цифровой трансформации стало устранение цифрового неравенства: более 10 тысяч домохозяйств за последние пять лет получили стабильную связь и интернет.
Кроме того, область занимает одну из лидирующих позиций по трансформации госуслуг и внедрению клиентоцентричности: в электронный вид перевели все социально значимые услуги, более половины всех заявлений на услуги подаются в электронном виде.
Также в регионе активно используют искусственный интеллект: для поиска преступников, для розыска пропавших детей, для обнаружения пожаров, для помощи врачам, для автоматизации процессов госслужащих.