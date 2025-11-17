Новосибирская область на IT-форуме в Москве представила свои достижения

На пленарной сессии «Цифровая трансформация регионов: достижения и вызовы» Юрий Петухов сообщил, что одним из главных достижений Новосибирской области в сфере цифровой трансформации стало устранение цифрового неравенства: более 10 тысяч домохозяйств за последние пять лет получили стабильную связь и интернет.