В Госдуме рассказали, из-за чего пенсионеры теряют часть законных выплат

«Доплата за иждивенцев — до 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи — оформляется только через СФР с подтверждением факта содержания. То же касается субсидий на ЖКУ: их дают, если расходы на коммуналку превышают региональный порог», — добавил он.