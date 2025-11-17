В Госдуме рассказали, из-за чего пенсионеры теряют часть законных выплат

Российские пенсионеры могут лишиться части полагающихся им выплат, если вовремя не оформят заявки на них. Об этом напомнил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин.
По словам депутата, несмотря на то, что большинство федеральных выплат не требуют специального оформления и начисляются пенсионерам автоматически, для получения некоторых доплат, субсидий и компенсаций нужно собирать данные индивидуально.
В частности, речь идёт о единовременном получении накопительной части пенсии, сказал Тумин агентству «Прайм».
«Доплата за иждивенцев — до 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи — оформляется только через СФР с подтверждением факта содержания. То же касается субсидий на ЖКУ: их дают, если расходы на коммуналку превышают региональный порог», — добавил он.
Напомним, российские пенсионеры скоро получат повышенные выплаты. Индексация пенсий определена на январь 2026 года. Размер выплат увеличат на 7,6%.
Тем временем мошенники изобрели очередную схему обмана россиян. Теперь они звонят от лица городских администраций и предлагают якобы «выплаты ветеранам труда». В наибольшей опасности оказались пенсионеры, поскольку им мошенники, использующие такую схему, звонят чаще всего.