Под Новосибирском дикий лось остановил автобус

Как сообщает издание «Знамя труда» Усть-Таркского района, водитель автобуса проявил осторожность и остановил транспорт. Пассажиры, затаив дыхание, наблюдали, как животное подходило к автобусу, обнюхивало его и вело себя очень спокойно. Очевидцы отметили, что казалось, будто лось ищет общения: «Если бы дверь была открытой, он бы зашел в автобус».
В министерстве природных ресурсов Новосибирской области пояснили, что с наступлением зимы диким животным становится трудно добывать пропитание, поэтому они чаще выходят в населённые пункты. Миграция и поиски пищи в осенний период — естественное явление.
В ведомстве также напомнили о безопасности: при встрече с лосем необходимо держать дистанцию, особенно опасны самцы в период гона и самки с детёнышами. Главное — дать животному возможность спокойно уйти.