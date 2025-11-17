Ричмонд
Под Новосибирском дикий лось остановил автобус

Новосибирские водители и пассажиры рейса «Усть-Тарка — Угуй» стали свидетелями необычного происшествия — на дорогу прямо перед автобусом вышел молодой лось, который не проявлял страха перед транспортом и словно позировал для камер.

Источник: Freepik

Как сообщает издание «Знамя труда» Усть-Таркского района, водитель автобуса проявил осторожность и остановил транспорт. Пассажиры, затаив дыхание, наблюдали, как животное подходило к автобусу, обнюхивало его и вело себя очень спокойно. Очевидцы отметили, что казалось, будто лось ищет общения: «Если бы дверь была открытой, он бы зашел в автобус».

В министерстве природных ресурсов Новосибирской области пояснили, что с наступлением зимы диким животным становится трудно добывать пропитание, поэтому они чаще выходят в населённые пункты. Миграция и поиски пищи в осенний период — естественное явление.

В ведомстве также напомнили о безопасности: при встрече с лосем необходимо держать дистанцию, особенно опасны самцы в период гона и самки с детёнышами. Главное — дать животному возможность спокойно уйти.