Под Новосибирском дикий лось остановил автобус

Как сообщает издание «Знамя труда» Усть-Таркского района, водитель автобуса проявил осторожность и остановил транспорт. Пассажиры, затаив дыхание, наблюдали, как животное подходило к автобусу, обнюхивало его и вело себя очень спокойно. Очевидцы отметили, что казалось, будто лось ищет общения: «Если бы дверь была открытой, он бы зашел в автобус».