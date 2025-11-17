Суд отказал в смягчении наказания экс-замглавы Росприроднадзора Митволю

Московский областной суд отклонил ходатайство об изменении приговора Олегу Митволю, бывшему заместителю главы Росприроднадзора, осужденному за мошенничество в особо крупном размере при строительстве метро в Красноярске. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Уточняется, что суд принял во внимание доводы администрации колонии о том, что Митволь не встал на путь исправления.
Кроме того, отмечается, что общая сумма ущерба составила 951 миллион рублей, а экс-чиновник и его близкие возместили лишь 2,1 миллиона рублей. Защита Митволя настаивала на его добросовестном труде в колонии, раскаянии и отсутствии дисциплинарных взысканий, но суд не счел эти аргументы достаточными для смягчения наказания, говорится в сообщении.
Бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, отбывающему срок за мошенничество, отказали в помиловании. Ранее его судили за хищение более 900 миллионов рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске. А во время разбирательств экс-чиновник сам стал жертвой мошенников. Все о деле Митволя — в материале «Вечерней Москвы».