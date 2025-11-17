Ричмонд
Что делать с сухим изматывающим кашлем: врач дал советы

Пульмонолог Авдеев: кусочек горького шоколада снижает частоту и силу кашля.

Источник: Комсомольская правда

Кашель — частый и утомительный спутник простуды. Он мешает спать, работать и просто чувствовать себя нормально. Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал KP.RU, как облегчить сухой изматывающий кашель и какие простые средства действительно помогают.

— Кусочек горького шоколада снижает частоту и силу кашля благодаря действию теобромина, который содержится в сладости. Также помогает теплая вода и ложка меда — они смягчают и увлажняют слизистую. Можно рассасывать леденцы и пастилки. Они уменьшают раздражение дыхательных путей, — отметил врач.

По словам специалиста, при сухом кашле стоит выбирать лекарства с периферическим механизмом действия. Они не просто подавляют симптомы, а устраняют причину раздражения дыхательных путей.

Врач также напомнил, что народные средства могут временно облегчить состояние, но не заменяют полноценного лечения. Поэтому при длительном кашле лучше не заниматься самолечением и обратиться к терапевту или пульмонологу.