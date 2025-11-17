В Омской области в ноябре установится аномально тёплая погода

По данным сайта Gismeteo, в ближайшие две недели в Омской области будет очень тёплая для ноября погода. В период с 17 по 30 ноября ожидаются колебания около нуля с частыми осадками в виде мокрого снега и дождя.
Так, на этой неделе сайт прогноза погоды обещает дневную температуру воздуха в районе 0… +2 градуса, ночью до −6. Периодически будет идти дождь и мокрый снег, ожидается туман.
Лишь к концу месяца, с 27 ноября, прогнозируется устойчивая температура ниже нуля. Однако морозов не будет — всего от −3 до −7 градусов.