Жительницу Приморья оштрафовали за негативные комментарии о ВС РФ в соцсетях

Жительницу Приморья привлекли к административной ответственности за комментарии в одном из популярных мессенджеров, сообщила пресс-служба Антитеррористической комиссии края.
«Суд признал её виновной в дискредитации Вооружённых Сил РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что статья 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию применения ВС РФ при защите интересов страны, обеспечении международной безопасности и выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы и Росгвардию, в том числе при участии добровольческих формирований.
Напомним, что жителя Владивостока привлекли к ответственности за публикацию экстремистских материалов в чате одного из популярных мессенджеров. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделал репост, содержащий признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства — это подпадает под статью 20.3.1 КоАП РФ.