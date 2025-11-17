Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Приморья оштрафовали за негативные комментарии о ВС РФ в соцсетях

Суд усмотрел в словах женщины дискредитацию армии.

Источник: PrimaMedia.ru

Жительницу Приморья привлекли к административной ответственности за комментарии в одном из популярных мессенджеров, сообщила пресс-служба Антитеррористической комиссии края.

«Суд признал её виновной в дискредитации Вооружённых Сил РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что статья 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию применения ВС РФ при защите интересов страны, обеспечении международной безопасности и выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы и Росгвардию, в том числе при участии добровольческих формирований.

Напомним, что жителя Владивостока привлекли к ответственности за публикацию экстремистских материалов в чате одного из популярных мессенджеров. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделал репост, содержащий признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства — это подпадает под статью 20.3.1 КоАП РФ.