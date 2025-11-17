Жительницу Приморья оштрафовали за негативные комментарии о ВС РФ в соцсетях

Отмечается, что статья 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию применения ВС РФ при защите интересов страны, обеспечении международной безопасности и выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы и Росгвардию, в том числе при участии добровольческих формирований.