Вступившую в ИГ гражданку России Ершову переобъявили в розыск

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, Ершова в 2015 году выехала из России в Сирию, где приняла радикальный ислам, стала членом ИГ и прошла боевую подготовку. Также стало известно, что в отношении неё российские следователи возбудили уголовное дело. В рамках этого расследования Ершовой грозит до 20 лет лишения свободы.