Вступившую в ИГ гражданку России Ершову переобъявили в розыск

Министерство внутренних дел России переобъявило в розыск гражданку РФ Марию Ершову*, вступившую в ряды группировки «Исламское государство»** (ИГ), следует из электронной базы МВД.
«Ершова Мария Николаевна. Основание для розыска: разыскивается по статье УК особые приметы: переобъявлен», — говорится в тексте.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, Ершова в 2015 году выехала из России в Сирию, где приняла радикальный ислам, стала членом ИГ и прошла боевую подготовку. Также стало известно, что в отношении неё российские следователи возбудили уголовное дело. В рамках этого расследования Ершовой грозит до 20 лет лишения свободы.
* Физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.