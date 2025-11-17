В Госдуме рассказали, что чаще всего делали мошенники в 2025 году

Мошенники адаптируют классические схемы обмана к новым технологиям и превращают социальную инженерию в целую индустрию. О том, какие методы они чаще всего использовали в 2025 году, информировал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.