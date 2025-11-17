Ричмонд
В Госдуме рассказали, что чаще всего делали мошенники в 2025 году

Аферисты обманывают россиян, подделывая сайты и голоса.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники адаптируют классические схемы обмана к новым технологиям и превращают социальную инженерию в целую индустрию. О том, какие методы они чаще всего использовали в 2025 году, информировал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Преступники используют базы утечек, персонализированные обращения и даже поддельные “голоса” родственников с помощью нейросетей, чтобы вызвать доверие и заставить человека действовать под давлением», — сказал Немкин РИА Новости.

Депутат назвал самым заметным трендом использование ИИ для имитации общения (дипфейк-звонки). Также аферисты всё чаще используют поддельные криптообменники, маркетплейсы, инвестиционные платформы.

Как мошенники взламывают наш мозг и как защитить от них свое сознание и кошелек, психолог рассказывает здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что в Москве судили двух мошенников, которые под видом темных магов запугивали людей.

Тем временем россиян предупредили о мошенничестве при участии детей.