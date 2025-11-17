В Госдуме рассказали, что чаще всего делали мошенники в 2025 году

Мошенники адаптируют классические схемы обмана к новым технологиям и превращают социальную инженерию в целую индустрию. О том, какие методы они чаще всего использовали в 2025 году, информировал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
«Преступники используют базы утечек, персонализированные обращения и даже поддельные “голоса” родственников с помощью нейросетей, чтобы вызвать доверие и заставить человека действовать под давлением», — сказал Немкин РИА Новости.
Депутат назвал самым заметным трендом использование ИИ для имитации общения (дипфейк-звонки). Также аферисты всё чаще используют поддельные криптообменники, маркетплейсы, инвестиционные платформы.
