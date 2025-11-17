Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама может оказаться за решеткой после разоблачений главы национальной разведки США Тулси Габбард. Об этом в Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Так политик прокомментировал слова американского разведсообщества, которая заявила, что данные, указывающие на госизмену Обамы и его попытку устроить переворот, передадут в министерство юстиции США. И ведомство, в свою очередь, решит, преследовать ли его по уголовным статьям или нет.
«Судя по заявлению Габбард, полному деталей о фабрикации Обамой и его фальшивого доклада американской разведки, основания для уголовного преследования налицо. И самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой», — допустил Пушков.
Еще летом этого года Тулси Габбард заявляла, что действия бывшего президента страны Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о якобы «российском следе» во время выборов главы государства были не менее чем покушением на госизмену.
Она также подчеркнула, что в документах американской разведки нет указаний, что у Москвы были какие-либо конкретные предпочтения относительно кандидатов на американских выборах в 2016 году.
Комментируя эти слова американский президент Дональд Трамп заявил, что прямым ответчиком в этом деле, несомненно, должен быть Барак Обама — он «лидер банды». Членами же этого преступного сообщества были также экс-президент США Джо Байден, бывший директор ФБР Коми, а также экс-директор Национальной разведки Клэппер.
Российские власти не раз многие годы заявляли о непричастности России к каким-либо президентским выборам в Соединенных Штатах Америки. Президент России Владимир Путин назвал подобные обвинения голословными и предположил, что обвинения России были «предлогом для оказания давления на Трампа».
Также российский лидер называл развернувшуюся в Штатах кампанию по обвинению Москвы в якобы российском «вмешательстве» мракобесием, которое, выразил надежду Путин, скором времени скоро закончится.