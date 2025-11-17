Новосибирцы отправили в зону СВО печи-буржуйки, канистры и другие полезные грузы

Шестой с начала года микроавтобус с гуманитарными грузами для военнослужащих отправила команда депутата Совета депутатов города Новосибирска Сергея Бондаренко (депутатское объединение «Единая Россия») в зону СВО. По словам Сергея Валентиновича, этот груз получат бойцы батальона «Вега».
«Помощь военнослужащим будет идти в зону боевых действий, пока в этом есть необходимость. Мы занимаемся этим систематически и давно. Стараемся выполнять запросы, которые есть. Если будут ещё запросы, мы будем стараться их исполнить», — пояснил свою позицию депутат.
Основной груз, который в этот раз едет в зону СВО — это канистры для воды и дизельного топлива, тёплые коврики, носки. «Самое главное, что мы направляем туда — это печки-буржуйки. Они согреют бойцов в любой сложной ситуации на глубине 2,5−3 метров», — подчеркнул Сергей Бондаренко.
Компактные разборные печки-буржуйки, как уточнил Сергей Валентинович, выпускают на собственном производстве и каждую зиму отправляют их военнослужащим. «Если есть такая возможность, стараемся отсылать наш груз в конкретные подразделения. В данном случае мы отправляем машину в батальон “Вега” Андрея Борисовича Панфёрова. Спрос на печи очень большой. Примерно год назад мы привезли туда порядка 20 печей и 400 радиостанций. Их разбирали как горячие пирожки на вокзале. Это очень нужная и необходимая солдатам вещь», — уверен депутат.
Всего с начала года команда Бондаренко направила на фронт порядка шести микроавтобусов полезных грузов. У Бондаренко считают, что не обязательно фурами груз собирать, можно и маленькими партиями отправлять необходимые грузы. «Мы делаем своё маленькое дело. Я думаю, это тоже заметно на передовой. До конца года отправим ещё порядка 20 печей, это примерно 2−3 таких же автомашины», — уточнил Сергей Валентинович.
В груз волонтёры и депутат кладут открытки, обереги и носки. «Мы целимся в сердце, чтобы согреть наших солдат. Ребятишки, которые занимаются в Доме творчества, рисуют открытки, на обратной стороне пишут свои пожелания. Случается, бойцы, которые их прочитали, при возвращении в Новосибирск, ищут ребят, которые им написали открытки», — рассказывает Бондаренко.
Ни одна погрузка на избирательном округе № 50 не обходится без добровольных помощников. «Нам помогают очень многие. Это и школы, и детские сады, и Дом творчества, и ТОСы. Совет ветеранов Центрального района тоже подключается. Нам даже звать никого не приходится на помощь. Неравнодушные люди приходят к нам сами, собирают всё, что можно, помогают. В прошлом году мы с Сергеем Валентиновичем в качестве волонтёров ездили непосредственно в зону СВО. Передавали военным большой комплект раций и печей. Это очень востребованный груз. Печи возим зимой ежегодно. И каждый раз верим и надеемся, что эта зима последняя и скоро все наши солдаты вернутся домой», — поделился сокровенным помощник депутата Алексей Никитин.
Через семь дней после отправки «тёплый» груз приедет в Луганск на базу. Там всё отправленное раздадут по подразделениям. Конечно, в зону СВО отправляют печи и другие производители. Вклад новосибирских изготовителей всего 80 печей. Но это то, что очень нужно зимой бойцам. В этом и проявляется единство народа.