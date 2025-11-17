Польский машинист обнаружил разрыв ж/д путей: дорога ведет на Украину

Между тем да судна пострадали от шторма в Мурманской области. Одно из них оказалось подтоплено, а второе унесло волнами в неизвестном направлении. Известно, что пострадали судна «Сарган» и «Надежда». По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел в районе Териберки. Шторм опрокинул одно из суден. Предварительно, пассажиров на борту не находилось. Известно, что судна открепились от причала из-за непогоды. Проводится расследование по данному факту. После улучшения погоды собственники приступят к работам по подъему судов.