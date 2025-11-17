Польский машинист обнаружил разрыв ж/д путей: дорога ведет на Украину

Разрыв железнодорожных путей обнаружили в Польше. Дорога ведет в сторону Украины. Об этом уведомили в пресс-службе полиции Мазовецкого воеводства.
Утверждается, что неполадку заметил машинист поезда. Он сообщил о поломке в воскресенье, 16 ноября. В результате поезд был остановлен. Состав перевозил нескольких рабочих и двух пассажиров.
Известно, что польские правоохранители начали расследование по факту произошедшего. Как уточняется в материале, участок железнодорожной сети соединяет Польшу с погранпунктом «Дорохуск». Линия обслуживает составы, следующие на Украину.
«Возможно, речь идет об акте саботажа», — заявил президент Польши Дональд Туск в соцсети.
Глава государства также отметил, что находится в постоянном контакте с главой МВД страны. Никаких подробностей пока не сообщается.
Днями ранее поезд с 149 пассажирами врезался в другой состав в Японии. Инцидент произошел 5 октября. Пассажирский поезд столкнул с путей неисправный состав. Всё случилось возле станции Кадзигая. При этом находившиеся внутри люди не пострадали. Движение по путям временно остановили. Правоохранительные органы Японии уже начали расследование инцидента. Они выясняют, почему произошло ЧП и кто в нем виноват.
Кроме того, инцидент с детонацией боеприпаса случился на севере Украины. Ситуация произошла в Чернигове. В результате детонации противотанкового боеприпаса повреждения получил частный дом. Власти опровергли заявления об атаке ВС РФ на Чернигов. Жертв при взрыве не обнаружено.
Между тем да судна пострадали от шторма в Мурманской области. Одно из них оказалось подтоплено, а второе унесло волнами в неизвестном направлении. Известно, что пострадали судна «Сарган» и «Надежда». По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел в районе Териберки. Шторм опрокинул одно из суден. Предварительно, пассажиров на борту не находилось. Известно, что судна открепились от причала из-за непогоды. Проводится расследование по данному факту. После улучшения погоды собственники приступят к работам по подъему судов.