Орбан: Венгрия отвергнет предложение о разделе Украины и присоединении Закарпатья

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт отвергнет любое предложение о присоединении Закарпатья в случае раздела Украины. Об этом он сообщил в подкасте генерального директора медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера, видео опубликовано на YouTube.

Орбан подчеркнул, что «опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру».

— Немцы уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли, — подчеркнул Орбан.

Он также уточнил, что Венгрия не согласится на присоединение Закарпатья, даже если подобное предложение поступит от российского президента Владимира Путина.

На вопрос о том, на чьей стороне окажется Венгрия в случае раздела Европы на западную и российскую части, Орбан ответил, что Венгрия является частью западной цивилизации, несмотря на восточное этническое происхождение венгров.

Главный вопрос, препятствующий урегулированию украинского конфликта, — контроль над территориями Донецкой Народной Республики. Об этом 4 октября высказался Хакан Фидан. По его словам, Украина не намерена выводить оттуда свои войска.

