В Новосибирской области предложили тратить семейный капитал на детей с ВИЧ

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева предложила расширить возможности семейного капитала. По ее мнению, многодетные семьи, имеющие ВИЧ-инфицированных детей, должны получить право направлять эти средства на лечение своего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.
— Это может быть приобретение дорогостоящих лекарств, оплата проезда и сопровождения ребенка к месту лечения и обратно, оплата проживания в период лечения, — добавила Бахарева.
Глава комитета Заксобрания по соцполитике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин предложил внести законопроект, предусматривающий изменения в региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области» на рассмотрение в областной парламент и рекомендовать его к принятию в первом чтении. Депутаты данное предложение поддержали.