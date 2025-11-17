Ричмонд
В Новосибирской области предложили тратить семейный капитал на детей с ВИЧ

Законопроект внесут на рассмотрение в региональный парламент.

Источник: Комсомольская правда

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева предложила расширить возможности семейного капитала. По ее мнению, многодетные семьи, имеющие ВИЧ-инфицированных детей, должны получить право направлять эти средства на лечение своего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

— Это может быть приобретение дорогостоящих лекарств, оплата проезда и сопровождения ребенка к месту лечения и обратно, оплата проживания в период лечения, — добавила Бахарева.

Глава комитета Заксобрания по соцполитике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин предложил внести законопроект, предусматривающий изменения в региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области» на рассмотрение в областной парламент и рекомендовать его к принятию в первом чтении. Депутаты данное предложение поддержали.