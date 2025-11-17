В Новосибирской области предложили тратить семейный капитал на детей с ВИЧ

Глава комитета Заксобрания по соцполитике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин предложил внести законопроект, предусматривающий изменения в региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области» на рассмотрение в областной парламент и рекомендовать его к принятию в первом чтении. Депутаты данное предложение поддержали.