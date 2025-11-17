Ги Буше рассказал об ошибке «Авангарда» в матче с «Торпедо»

Отдельно он выделил четверых хоккеистов, впервые появившихся в заявке именно на этот матч. По словам тренера, с августа у «Авангарда» фактически не было «ядра» состава, и встреча с «Торпедо» стала редким случаем, когда омский клуб сыграл почти в полном комплекте. «Ждём ещё одного игрока — тогда весь заслуженный состав будет на льду», — резюмировал Буше.