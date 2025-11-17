Ги Буше рассказал об ошибке «Авангарда» в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы 6:2 над «Торпедо» подчеркнул, что команда выиграла без перестройки тактики — за счёт возвращения к своим принципам и психологической перезагрузки.
По словам Буше, тренерский штаб изначально учитывал форму соперника: у нижегородцев шла длинная серия побед и сложная игровая схема.
«Понимали, что будет тяжело. Начали сильно, минут десять держали темп, потом допустили нелепую ошибку: игроки решили, что прозвучал свисток, — а его не было. Тем не менее с первых минут были уверены, что мы сильнее», — рассказал тренер.
По словам Буше, после первого перерыва команда не меняла установку и схемы. «Просто перезагрузились ментально и вернулись к своим задачам», — сказал Буше.
Отдельно он выделил четверых хоккеистов, впервые появившихся в заявке именно на этот матч. По словам тренера, с августа у «Авангарда» фактически не было «ядра» состава, и встреча с «Торпедо» стала редким случаем, когда омский клуб сыграл почти в полном комплекте. «Ждём ещё одного игрока — тогда весь заслуженный состав будет на льду», — резюмировал Буше.