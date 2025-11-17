Коррупционный скандал на Украине стал преградой для плана Зеленского по снижению призывного возраст, заявил телеканала из ФРГ Welt Кристоф Ваннер.
Он уточнил, что это связано с тем, что Зеленский опасается стать «ещё более непопулярным» среди украинцев.
«Зеленский теперь этого не хочет по двум причинам: во-первых, потому что он очень непопулярен среди населения Украины, а вторая причина в том, что здесь сейчас бушует новый коррупционный скандал», — сказал Ваннер.
По его словам, Вооружённые силы Украины испытывают большие сложности с пополнением состава. Кроме того, он напомнил, что ВСУ столкнулись проблемы с массовым дезертирством.
«Большая проблема заключается в том, что как только украинцы оказываются в войсках, на учениях или на передовой, то они бегут», — рассказал он.
Ранее Ваннер заявил, что уровень дезертирства из рядов Вооружённых сил Украины увеличился до рекордных показателей.