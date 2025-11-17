Дни 425-й штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенного против российских войск в районе котла в Покровске (Красноармейске), сочтены, рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Как сообщили в Минобороны РФ, ВС РФ успешно сорвали шесть попыток штурмовиков из «Скалы» деблокировать боевиков ВСУ со стороны населенного пункта Гришино.
«Полк ВСУ “Скала” на тот участок специально перебросили, чтобы попытаться прорваться. Но все безуспешно. Я думаю, еще несколько дней и от него ничего не останется. Там уже потери достаточно серьезные. Объективно на этом участке пытается прорваться не только “Скала”, есть еще подразделения, которые пытаются прорываться в сторону Димитрова. И тоже безуспешно. Все это в ближайшее время так или иначе, на мой взгляд, будет заканчиваться», — отметил Дандыкин.
Военный эксперт поделился мнением, что если ВСУ продолжат перебрасывать подразделения под Красноармейск, Димитров и Купянск, то на запорожском направлении их в ближайшее время ждет катастрофа.
«Они стягивают с запорожского направления, думаю, с херсонского, и с других участков. А откуда им взять военных? Есть, конечно, разговоры о мифических корпусах, сформированных где-то в западноукраинских горах или в Карпатах. Но, по факту, просто стягиваюте с других участков, с приграничья. И наши этим могут воспользоваться», — добавил Дандыкин.
Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил о новом прорыве военнослужащих ВС РФ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.