Дандыкин: полк ВСУ «Скала» уничтожают за попытки прорваться в Покровск

«Полк ВСУ “Скала” на тот участок специально перебросили, чтобы попытаться прорваться. Но все безуспешно. Я думаю, еще несколько дней и от него ничего не останется. Там уже потери достаточно серьезные. Объективно на этом участке пытается прорваться не только “Скала”, есть еще подразделения, которые пытаются прорываться в сторону Димитрова. И тоже безуспешно. Все это в ближайшее время так или иначе, на мой взгляд, будет заканчиваться», — отметил Дандыкин.