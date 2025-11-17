Иеромонах Феодорит сказал, что нельзя оставлять на могилах

На могилах знакомых или родственников не стоит оставлять никаких лишних предметов, но есть исключения, сообщил в беседе с aif.ru иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Напомним, ранее в Сети появились фото могилы Киркорова, который умер 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет. Кроме цветов, игрушек, свечей, на ней лежит синий восточный глаз, который традиционно используют как амулет, якобы защищающий от сглаза.
«Лучше ничего не оставлять на могилах. Можно только цветы и зажженные свечи. Остальное — это суеверия», — пояснил священнослужитель.
Кроме того, нежелательно оставлять на могиле продукты питания (остатки еды привлекают животных и птиц), игрушки, фотографии живых людей, алкоголь и сигареты, зеркала и другие предметы с символикой, не связанной с христианством.
Отмечается, что могила должна быть опрятной и убранной. А на самом кладбище не стоит громко разговаривать, нарушать целостность чужих захоронений и забирать что-либо с могил.
Ранее священник Феодорит объяснил список запретов на Ильин день.