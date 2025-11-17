Как новосибирцы проверяют работодателя перед откликом на вакансию

Аналитики hh.ru изучили, по каким критериям соискатели из Новосибирской области оценивают работодателя и его предложения о работе.
Оказалось, что большинство специалистов начинают с изучения вакансии, 73% обращают внимание на описание обязанностей. Чем детальнее и конкретнее информация о работе, тем выше доверие кандидатов.
Вместе с тем важным источником информации для половины опрошенных (48%) стали отзывы сотрудников на специализированных интернет-платформах. Наибольшее внимание этому уделяют кандидаты из сфер «Продажи и обслуживание клиентов» (55%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (54%), «Маркетинг, реклама, PR» (53%), «Розничная торговля» и «Финансы, бухгалтерия» (по 51%). Также специалисты проверяют известность бренда и упоминания о компании в медиа (45%).
Значимым фактором доверия к компании является и взаимодействие с рекрутером, первым представителем работодателя, с которым сталкивается соискатель. Кандидаты оценивают скорость ответа на отклик (27%), точность информации о том, как рекрутер получил резюме (23%) и вежливость (8%).
При оценке привлекательности компании новосибирцы не ограничиваются только интересующими их вакансиями, 21% изучают и другие предложения, 13% обращают внимание на оформление вакансий наличие фото, видео и использование фирменного стиля.
Кроме того, женщины чаще, чем мужчины, учитывают отзывы сотрудников (50% против 46%) и известность бренда (42% против 35%). Мужчины, в свою очередь, более критично оценивают скорость ответа на свой отклик (36% против 33%).