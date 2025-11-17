Как новосибирцы проверяют работодателя перед откликом на вакансию

Вместе с тем важным источником информации для половины опрошенных (48%) стали отзывы сотрудников на специализированных интернет-платформах. Наибольшее внимание этому уделяют кандидаты из сфер «Продажи и обслуживание клиентов» (55%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (54%), «Маркетинг, реклама, PR» (53%), «Розничная торговля» и «Финансы, бухгалтерия» (по 51%). Также специалисты проверяют известность бренда и упоминания о компании в медиа (45%).