«Может добавить в формулу»: В США назвали страну, которую могут наказать за сотрудничество с Россией

Власти Соединенных Штатов Америки не оставляют попыток найти эффективный, как они считают, санкционный рычаг против России. Очередной законопроект об антироссийских рестрикциях может появится уже в ближайшее время. По этому поводу глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в проект закона могут добавить и запрет на сотрудничество с Ираном.
«Мы можем добавить в формулу Иран», — заявил Трамп, комментируя слова республиканца Джона Тьюна о готовности конгресса вынести на голосование законопроекта о санкциях против РФ, как только это сочтет необходимым президент США.
Кроме того, глава Белого дома отметил, что законопроект республиканцев предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией.
Между тем, западная пресса уже бьет тревогу — цены на топливо в США выросли после введения новых санкций, направленных против российского нефтеперерабатывающего сектора. Это происходит, обратили внимание журналисты, несмотря на падение мировых цен на нефть.
Напомним, громкие заявления о будущих жестких санкциях прозвучали после того, как госсекретарь Штатов Марко Рубио был вынужден признать, что у Соединенных Штатов Америки уже заканчиваются цели для введения новых санкций против России.
Президент России Владимир Путин недавно заявил, что санкции против России вредят самим странам, принимающим их.
Также российский лидер обращал внимание, что антироссийские санкции задумывались, как способ остановить развитие страны, но результат оказался совершенно обратным. Глава государства отметил, что уже насчитывается около сорока тысяч санкций, но он не придаёт этому особого значения.
Вместе с тем, добавил российский президент, опасность введения новых ограничительных мер в отношении России не должна вызывать страх. Однако необходимо осознавать возможные последствия и быть готовыми к ним.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков, тем не менее, отметил, что санкции против РФ не смогут повлиять на встречу президента страны Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом в Будапеште. Представитель главы государства подчеркнул, что контакты по вопросу встречи Путина и Трампа в Будапеште сохраняются до сих пор.