«Может добавить в формулу»: В США назвали страну, которую могут наказать за сотрудничество с Россией

Власти Соединенных Штатов Америки не оставляют попыток найти эффективный, как они считают, санкционный рычаг против России. Очередной законопроект об антироссийских рестрикциях может появится уже в ближайшее время. По этому поводу глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в проект закона могут добавить и запрет на сотрудничество с Ираном.