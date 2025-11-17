Ричмонд
Синоптик рассказали о похолодании в Свердловской области

В Свердловской области 17 ноября ожидается похолодание. По данным синоптика Алексея Пулина, ночью температура воздуха составит от минус пяти до минус десяти градусов, а днем — от плюс одного до минус четырёх градусов.

Днем температура может опуститься до минус четырех градусов.

«Переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, юго-западный, от трех до восьми м/с, порывы до 11 м/с», — пишет Пулин. Прогноз опубликован в telegram-канале.

В сообщении уточняется, что похолодание связано с перемещением холодных воздушных масс, которые влияют на температурный режим региона. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Рекомендуется одеваться теплее и принимать во внимание порывистый ветер при нахождении на улице.