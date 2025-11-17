Названа неочевидная причина переплаты за коммунальную услугу

Проблема изношенных коммуникаций актуальна не только для Воронежа, но и для других городов. Например, во Львове около 50 тысяч жителей остались без воды из-за повреждения центральной магистрали — первый заместитель городского главы отметил, что для обновления изношенных участков сети требуются значительные средства, которых нет в бюджете. Подобные инциденты происходят и в других украинских городах, например, в Шостке в начале октября были проблемы с газом и водой.