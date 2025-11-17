Американский авианосец USS Gerald R. Ford прибыл в Карибское море

Ударная группа американских кораблей, возглавляемая авианосцем USS Gerald R. Ford, вошла в воды Карибского моря. Об этом сообщило Южное командование ВС США.
Это развертывание, по словам главы Южного командования ВС США Элвина Холси, является важным шагом для укрепления безопасности Западного полушария.
— Развертывание авианосной ударной группы USS Gerald R. Ford представляет собой важный шаг в укреплении нашей решимости защищать безопасность Западного полушария, — цитирует Холси ТАСС.
В СМИ ранее появилась информация, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает три варианта военной операции против Венесуэлы с целью свержения действующего лидера Николаса Мадуро.
Президент Колумбии Густаво Петро распорядился приостановить обмен разведывательной информацией со спецслужбами Соединенных Штатов. Такое решение он принял на фоне ударов ВМС США по катерам в Карибском море.
25 октября Мадуро публично призвал президента США отказаться от военных действий против его страны на фоне сообщений в СМИ о планах Вашингтона нанести удары по территории Венесуэлы.