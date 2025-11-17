Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 ноября

День может разочаровать тех Водолеев, которые ожидали от него слишком многого. Планы придется менять, вы не получите поддержки, на которую рассчитывали, столкнетесь с проблемами, на которые в другое время не обратили бы внимания. Нужно проявить настойчивость и твердость, чтобы добиться своего. Не стоит строить себе ложных надежд, лучше сосредоточиться на деле.