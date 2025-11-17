Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 ноября

Астрологи составили гороскоп для каждого из знаков зодиака и выяснили, что их ждет в понедельник, 17 ноября.
Овны, сегодня вы будете чаще допускать ошибки, но удача на вашей стороне, и серьезных последствий получится избежать. Будьте аккуратны в своих высказываниях, есть риск задеть близких из-за неосторожных слов или шуток, поэтому стоит быть внимательнее и сдержаннее. Уважительное отношение к окружающим улучшит взаимоотношения и поможет найти верных друзей.
Тельцам день обещает быть сложным, успех потребует терпения. Появятся неожиданные препятствия, планы могут нарушиться, придется импровизировать и перестраиваться. Знакомства в этот день не принесут пользы — сложно будет понять людей и ожидать от них чего-то конкретного. Каких-то серьезных потрясений, однако тоже не ожидается. Нужно просто пережить этот день и идти дальше.
Близнецов ждет хороший день для встреч и коммуникаций. Ваше обаяние привлекает внимание и располагает даже тех, кто обычно равнодушен. Возможны удачные совпадения и благоприятные обстоятельства для сделок и коммерческих планов. Не стесняйтесь воспользоваться своим сегодняшним обаянием, чтобы привлечь полезных для вашего дела людей. Не исключено начало романтической истории.
Ракам день обещает быть напряженным, с большим количеством задач. Несмотря на это, вы со всем справитесь, но окружающие не всегда понимают ваши действия и порой будут неоправданно критиковать. Не дайте этой мелочи выбить себя из колеи. Сегодня особенно важно сохранять терпение и дружелюбие, чтобы избежать конфликтов.
Львам этот день принесет внутренние волнения и сомнения, особенно в отношениях с близкими. Вам не хватает уверенности в себе, появляются сомнения в искренности чувств близкого человека, да и отношение к вам многих окружающих кажется странным. Не исключены стрессовые ситуации, в которых надо будет принимать важные решения.
Сегодняшний день у Дев будет сопряжен с раздражительностью окружающих, что может вывести вас из равновесия. Ваша обычная устойчивость к подобным раздражителям сегодня ослаблена, поэтому полезна смена обстановки и отдых для восстановления сил. Например, вечером можно устроить себе небольшую поездку туда, где еще не гуляли, или можно сходить в гости.
Весы сегодня способны на невозможное. Представители знака успешно преодолевают трудности. В любом деле вы энергичны и активны, и многое будет получаться без особых усилий. Конкуренты, пытающиеся вам помешать, окажутся в проигрыше. Воспользуйтесь сегодняшним днем, чтобы зарекомендовать себя перед начальством или даже самим занять более высокую должность.
День Скорпионов обещает быть сложным и неприятным. Приходится менять планы, отказываться от задуманного. Чаще всего проблемы приносят люди, к которым вы и раньше не испытывали особой симпатии. Велика вероятность конфликтных ситуаций. Как бы вы ни старались сдерживать свои порывы, язвительные слова слетают с языка в самый неподходящий момент спора.
Несмотря на напряженность, день Стрельцов будет вполне удачный, в основном благодаря яркому настрою представителей знака. Решительные действия и откровенность принесут вам неожиданно положительный результат. Вы смело идете на нестандартные решения и соглашаетесь на интересные предложения. При этом вы легко отличаете обман от действительной выгоды.
День Козерогов наполнен позитивом, можно не торопиться и наслаждаться спокойствием, общением и любимыми делами. Возможно небольшое недомогание утром и перепады настроения, на которые лучше не закрывать глаза. Однако к вечеру ситуация заметно наладится, вы сможете заняться тем, чем захотите, и как следует отдохнуть, как морально, так и физически.
День может разочаровать тех Водолеев, которые ожидали от него слишком многого. Планы придется менять, вы не получите поддержки, на которую рассчитывали, столкнетесь с проблемами, на которые в другое время не обратили бы внимания. Нужно проявить настойчивость и твердость, чтобы добиться своего. Не стоит строить себе ложных надежд, лучше сосредоточиться на деле.
От Рыб этот понедельник потребует внимательности и обдуманных, взвешенных решений. От ваших поступков зависит развитие важных дел, причем не только ваших. Не стоит спешить или экспериментировать, лучше придерживаться проверенных традиций и идти по протоптанной дорожке. Вас никто не торопит, но ожидают от вас высокой результативности, передает «Российская газета».