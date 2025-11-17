В Омске навигаторы смогут работать без мобильного интернета

Минцифры расширило «белый список» сайтов и сервисов, доступных при отключённом мобильном интернете. Для омичей это означает, что часть навигации, банков и медиа останется открытой даже при ограничениях.
По сообщению министерства, операторы связи уже применили новые настройки. Теперь при отсутствии мобильного интернета продолжают открываться ресурсы органов власти: сайт Госдумы, федеральных министерств и ведомств, Генпрокуратуры, региональных правительств; сервисы «Почты России», платформы «Честный знак»; банковские приложения и сайты; крупные СМИ: «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler, а также отдельные популярные сервисы: сайт РЖД, туристический Туту.ру, навигатор 2ГИС, такси «Максим», погодный ресурс Gismeteo.
Ранее в перечень уже входили «Госуслуги», соцсети, мессенджер Max, маркетплейсы, видеосервисы и сайты органов власти.
Напомним, перебои с мобильной связью в Омске действуют с начала лета. Власти объясняют это вынужденной мерой безопасности.