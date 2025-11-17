Пугачева потерла товарный знак в России

Потеря прав на товарный знак «Рецитал» следует за рядом событий, связанных с управлением активами Аллы Пугачевой в России. В настоящее время певица рискует утратить и права на товарный знак «Кристина», если не продлит их до апреля 2026 года. При этом Пугачева продолжает владеть значительным имуществом в стране и остается правообладателем более 160 песен.