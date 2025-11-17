Вирусолог Зуев: новый штамм птичьего гриппа опасен для детей до трех лет

Новый штамм птичьего гриппа H5N5 наиболее опасен для детей до трех лет и пожилых людей, сообщил в беседе с aif.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.
Напомним, ранее Минздрав США зафиксировал первый в стране случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N5. По информации ведомства, местный житель был госпитализирован с симптомами гриппа в начале ноября.
«Тяжелее всего это заболевание будет протекать у лиц со сниженным иммунитетом. Это дети до пяти лет и пожилые люди. Но наиболее опасен птичий грипп для детей до трех лет и пожилых людей с хроническими заболеваниями», — отметил врач.
Заражение в крайне редких случаях происходит путем от человека к человеку, однако можно заразиться в местах, где обитают зараженные птицы.
«От человека к человеку птичий грипп передается редко, но легко передается при непосредственном контакте с зараженными птицами. Например, при нахождении в помещении, где содержались зараженные птицы, при недостаточно тщательной термической обработке мяса птицы, то есть при употреблении в пищу зараженных птиц. Также можно заразиться из-за грязных рук, при контакте с птичьим пометом, перьями», — добавил врач.
По словам специалиста, избежать заражения можно, если соблюдать правила личной гигиены и полностью защищать себя — масками, комбинезонами, перчатками — при контакте с птицами, которые могут быть заражены.
