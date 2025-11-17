Вирусолог Зуев: новый штамм птичьего гриппа опасен для детей до трех лет

«Тяжелее всего это заболевание будет протекать у лиц со сниженным иммунитетом. Это дети до пяти лет и пожилые люди. Но наиболее опасен птичий грипп для детей до трех лет и пожилых людей с хроническими заболеваниями», — отметил врач.