Работать всего 4 дня в неделю хотят почти половина омичей

О желании работать меньше на один день в неделю завили 48% экономически активных омичей. Против подобного сокращения выступили 19% жителей региона, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.
Идею введения 4-дневной рабочей недели поддерживают 48% омичей, при этом омские женщины проявили повышенный интерес к идее: за такое нововведение выступили 54% омичек (и всего 41% мужчин). Активнее всего дополнительный выходной поддержала молодежь до 35 лет — 58%. У опрошенных от 35 до 45 лет энтузиазма оказалось поменьше: «за» высказались 49%. Среди респондентов «45+» уровень поддержки стал самым минимальным — всего 37%.
А вот руководители и хозяева омских предприятий переходить на 4-дневку не готовы. Большинство омских компаний отказались даже обсуждать такую возможность (85%). Лишь незначительное число работодателей рассматривало этот вопрос. При этом 1% считают сокращенную рабочую неделю допустимой, 4% — недопустимый.