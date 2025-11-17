Профессор-невролог назвала неожиданные триггеры мигрени

— Мигрень, пожалуй, чемпион по количеству провокаторов, которые могут вызывать приступ. И это отличительная черта данного вида головной боли. Когда пациент жалуется: «у меня голова болит от всего», при потеплении и похолодании, от голода и переедания, недосыпа и долгого сна — здесь сомнений быть не может. У человека мигрень, — отметила эксперт.