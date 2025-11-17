Профессор-невролог назвала неожиданные триггеры мигрени

Мигрень могут провоцировать даже привычные продукты. Главврач Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Вейна, невролог, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Маргарита Наприенко рассказала KP.RU, какие триггеры чаще всего вызывают приступы.
— Мигрень, пожалуй, чемпион по количеству провокаторов, которые могут вызывать приступ. И это отличительная черта данного вида головной боли. Когда пациент жалуется: «у меня голова болит от всего», при потеплении и похолодании, от голода и переедания, недосыпа и долгого сна — здесь сомнений быть не может. У человека мигрень, — отметила эксперт.
По словам профессора, среди известных провокаторов питания — твердые сыры, шоколад и красное вино. Однако это не значит, что у всех людей с мигренью сразу возникают приступы после этих продуктов. Пищевые триггеры проявляются индивидуально и часто выявляются опытным путем.
Медик также подчеркнула, что опасны и строгие диеты или длительное голодание. В организме снижается уровень глюкозы, что может изменять сосудистый тонус, в том числе в головном мозге, и провоцировать приступ мигрени.