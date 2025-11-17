Кнутов: ВС РФ оглушили ВСУ около Купянска, уничтожив станцию РЭР «Пластун»

Уничтожив в районе котла в Купянске редкую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военные оглушили противника, рассказал aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Как отмечено в сообщении Минобороны РФ, станцию РЭР и переданная Румынией РСЗО АРR-40 уничтожили подразделения группировки войск «Запад».
Кнутов объяснил, что РСЗО АРR-40 является румынским вариантом нашей РСЗО «Град». По словам военного эксперта, Румыния могла поставить порядка 30 таких машин Украине.
«Уничтожение подобного рода техники, оно будет способствовать сокращению огневой мощи украинской реактивной артиллерии», — отметил он.
Как рассказал Кнутов, станция радиоэлектронной разведки «Пластун» весит порядка 40 килограмм, размещается на легковом бронированном автомобиле. Она используется для проведения разведки, в том числе, выявления мест дислокации наших дроноводов.
«Уничтожив станцию, наши военные буквально оглушили противника, лишив его возможности проводить разведку и обеспечив безопасность наших подразделений», — добавил военный эксперт.
