На Камчатке задержали подозреваемого в попытке диверсии на АЗС

На Камчатке мужчина пытался поджечь автозаправочную станцию, его задержали силовики. Это произошло в Петропавловске-Камчатском, информирует РИА Новости о ссылкой на УФСБ РФ по Камчатскому краю.
Сообщается, что 41-летний мужчина действовал по указке мошенников, которые предварительно выманили у него крупную сумму денег.
«Во время очередного звонка мужчине сообщили, что его деньги отправлены украинской стороне. В целях сокрытия от правоохранительных органов информации о факте финансирования Украины и возврата денежных средств звонивший предложил совершить поджог АЗС в Петропавловске-Камчатском, на что гражданин согласился», — сказано в публикации.
Ранее пожилой мужчина по указке мошенников пытался поджечь здание в центре города.
