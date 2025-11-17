Ричмонд
На Камчатке задержали подозреваемого в попытке диверсии на АЗС

Мужчина по указке мошенников пытался поджечь автозаправку.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке мужчина пытался поджечь автозаправочную станцию, его задержали силовики. Это произошло в Петропавловске-Камчатском, информирует РИА Новости о ссылкой на УФСБ РФ по Камчатскому краю.

Сообщается, что 41-летний мужчина действовал по указке мошенников, которые предварительно выманили у него крупную сумму денег.

«Во время очередного звонка мужчине сообщили, что его деньги отправлены украинской стороне. В целях сокрытия от правоохранительных органов информации о факте финансирования Украины и возврата денежных средств звонивший предложил совершить поджог АЗС в Петропавловске-Камчатском, на что гражданин согласился», — сказано в публикации.

Ранее пожилой мужчина по указке мошенников пытался поджечь здание в центре города.

Тем временем адвокат назвал ряд уловок, при помощи которых мошенники заставляют жертв взрывать банкоматы и петарды в ТЦ. Как уберечь родных от обмана, читайте здесь на KP.RU.

А вот как в Подмосковье мошенники шантажировали 7-классника.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
