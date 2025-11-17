До −30 градусов может похолодать в новогоднюю ночь в Новосибирске

По информации сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на 31 декабря температура опустится до −18 градусов, а днем поднимется до −13. В ночь на 1 января ожидается до −19 градусов мороза. Сервис «Метеонова» дает более холодный прогноз: ночью 31 декабря температура может снизиться до −30 градусов, а днем составить около −17. По данным сайта World Weather, днем 31 декабря ожидается −12 градусов, ночью −15 и снег.