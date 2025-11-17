Ричмонд
В Усть-Куте простились с Сергеем Концедаловым, который погиб в зоне СВО

Военнослужащий родился 12 сентября 1979 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте простились с Сергеем Концедаловым, который героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, боец родился 12 сентября 1979 года.

— Его не стало 29 декабря 2024 года во время выполнения боевых задач, — уточнили в администрации Усть-Кута.

Родные и друзья проводили Сергея Концедалова в последний путь 12 ноября в ритуальном зале. Его захоронили на аллее Героев, погибших в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Нукутском районе простились с бойцом Юрием Пантаевым, который погиб в зоне СВО. 46-летний военнослужащий был отцом четверых детей.