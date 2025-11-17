Серьезная угроза блоку: В НАТО испугались российского «Буревестника»

Североатлантический альянс считает новые российские ракеты «Буревестник» серьезной угрозой военному блоку. При этом, в НАТО отмечают завершенную модернизацию ядерного арсенала РФ завершена. Об этом со ссылкой на секретный отчет военного европейского альянса сообщает Bild.
«Модернизация ядерного арсенала России завершена. Теперь у Москвы есть несколько новых видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности», — констатируют авторы материала.
При этом военачальники НАТО считают, что крылатая ракета «Буревестник» с ядерной силовой установкой также готова к развертыванию и представляет опасность, поскольку ракета является высокоманевренной и может запускаться с мобильных пусковых установок.
26 октября российский президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях российской дальнобойной ракеты «Буревестник», которая может нести ядерный заряд. Глава государства отметил, что в зоне испытаний новой ракеты находился военный корабль Североатлантического альянса. При этом Вооруженные силы РФ специально не мешали НАТО наблюдать за запуском ракеты.
Президент России подчеркнул историческое значение достигнутых результатов. По его словам, создание «Буревестника» обеспечит безопасность и стратегический паритет России на десятилетия вперед, вплоть до конца XXI века.
Также Путин рассказал о том, что в России разрабатывают и крылатые ракеты следующего поколения с ядерными двигателями. Они будут обладать скоростью втрое выше скорости звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми.
Произведенные в России испытания «Буревестника» прокомментировал и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Он заявил, что Россия не играет в игры с Вашингтоном. Впрочем, и Вашингтон с Москвой этим не занимается.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова объяснила, что действия Североатлантического альянса вынуждают Россию разрабатывать новые системы, такие как «Буревестник», в качестве мер по реагированию. Дипломат добавила, что разработка новых систем в сфере вооружения РФ происходит для поддержания стратегического баланса.