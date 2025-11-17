Студентам российского вуза запретили курить из-за угрозы обрушения здания

Студентам Забайкальского госуниверситета запретили стоять и курить у стены здания на Чкалова, 140, потому что она в любой момент может рухнуть.
Корпус является объектом культурного наследия и уже 18 лет ждёт нормального ремонта. Недавно ребятам сообщили, что фасад крошится и лучше держаться подальше, передает телеграм-канал Babr Mash.
В профильной службе вуза говорят, что проект восстановления уже подготовлен и согласован. В университете же пояснили, что ждут финального решения экспертизы, без которого нельзя двигаться дальше и рассчитывать бюджет.
А пока что опасную зону просто оградили сигнальной лентой и напомнили студентам об осторожности.
