Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студентам российского вуза запретили курить из-за угрозы обрушения здания

Студентам Забайкальского госуниверситета запретили стоять и курить у стены здания на Чкалова, 140, потому что она в любой момент может рухнуть.

Студентам Забайкальского госуниверситета запретили стоять и курить у стены здания на Чкалова, 140, потому что она в любой момент может рухнуть.

Корпус является объектом культурного наследия и уже 18 лет ждёт нормального ремонта. Недавно ребятам сообщили, что фасад крошится и лучше держаться подальше, передает телеграм-канал Babr Mash.

В профильной службе вуза говорят, что проект восстановления уже подготовлен и согласован. В университете же пояснили, что ждут финального решения экспертизы, без которого нельзя двигаться дальше и рассчитывать бюджет.

А пока что опасную зону просто оградили сигнальной лентой и напомнили студентам об осторожности.

Читайте также: Выяснилось, что бензин в России впервые подешевел после долгого роста цен.