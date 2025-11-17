Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане продолжают бороться с незаконной продажей некурительных табачных изделий

В рамках принципа «Закон и порядок» в столичном районе Алматы прошли очередные рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной продажи насвая, снюса и других некурительных табачных изделий, передает официальный сайт акимата Астаны.

Источник: DKNews.kz

В состав мониторинговой группы вошли представители районного акимата и сотрудники районного управления полиции. Они проверили торговые точки на предмет реализации запрещённой продукции, передает DKNews.kz.

В двух магазинах района были выявлены факты продажи насвая и снюса. По итогам проверки продавцы привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Всего изъята 61 единица запрещённых веществ.

«Данные мероприятия будут проводиться на постоянной основе в рамках принципа “Закон и порядок”. Эта работа направлена не только на обеспечение общественной безопасности, но и играет важную роль в защите здоровья граждан и воспитании молодёжи в духе здорового образа жизни», — подчеркнул руководитель отдела внутренней политики акимата столичного района Алматы Айдын Айдынулы.

С начала 2025 года в районе Алматы проведено 14 рейдов по выявлению незаконной продажи некурительных табачных изделий. За указанный период мониторинговая группа выявила 45 продуктовых магазинов, где осуществлялась продажа насвая и снюса. Всего изъята 1201 единица запрещённой продукции.

Подобные профилактические мероприятия будут продолжены на регулярной основе для предупреждения и недопущения незаконной торговли табачными изделиями во всех районах города.