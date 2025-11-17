Ричмонд
В Ташкенте в ближайшие несколько дней ожидается загрязнение воздуха: Узгидромет рекомендует сократить пребывание на улице

Vaib.uz (Узбекистан. 17 ноября). Жителей и гостей Ташкента ожидают не самые приятные дни — столицу снова накрыла волна грязного воздуха. Об этом предупредили синоптики Узгидромета, сообщив, что в ближайшие несколько дней ситуация вряд ли улучшится.

Источник: Vaib.Uz

Причина — температурная инверсия.

По данным специалистов, ухудшение качества воздуха связано с резкими перепадами температуры. Именно такие погодные «качели» вызывают явление инверсии, при котором холодные и тёплые слои воздуха меняются местами.

В результате этого процесса мелкодисперсные частицы, включая пыль, выхлопные газы и другие загрязнители, «застревают» в нижних слоях атмосферы, а не рассеиваются, как обычно. Их концентрация в воздухе значительно возрастает, что негативно сказывается на экологии и здоровье горожан.

Синоптики отмечают, что аналогичная ситуация ожидается не только в Ташкенте, но и на всей территории Узбекистана. В ближайшие несколько дней показатели загрязнённости воздуха останутся высокими.

Узгидромет настоятельно рекомендует жителям и гостям столицы соблюдать простые, но важные меры предосторожности:

Сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно детям, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания дыхательных путей.

Носить защитные маски при выходе на улицу.

При этом, к сожалению, Узгидромет не сообщил, сколько именно дней узбекистанцам придётся терпеть грязный воздух, что вызывает у жителей дополнительные вопросы и беспокойство.