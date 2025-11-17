В Ташкенте в ближайшие несколько дней ожидается загрязнение воздуха: Узгидромет рекомендует сократить пребывание на улице

В результате этого процесса мелкодисперсные частицы, включая пыль, выхлопные газы и другие загрязнители, «застревают» в нижних слоях атмосферы, а не рассеиваются, как обычно. Их концентрация в воздухе значительно возрастает, что негативно сказывается на экологии и здоровье горожан.