Штурмовик Чупин в течение семи дней в одиночку удерживал позицию

«Точным броском гранаты Константин нейтрализовал боевиков, после чего уничтожил их стрелковым оружием. Занятую позицию он удерживал в течение семи суток, поддерживая связь с командиром роты по радиосвязи, обеспечивая безопасность маршрутов продвижения штурмовых групп, снабжения и эвакуации, что позволило подразделениям штурмовиков продвигаться в глубину оборонительных рубежей украинских боевиков», — говорится в сообщении.