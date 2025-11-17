Штурмовик Чупин в течение семи дней в одиночку удерживал позицию

Российский военнослужащий Константин Чупин занял позицию Вооружённых сил Украины и в течение недели удерживал её, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что гвардии ефрейтор Чупин действовал в составе штурмовой группы. В ходе выполнения боевой задачи по ликвидации противника в опорнике с укреплённой пулемётной позицией штурмовая группа Чупина попала под огонь ВСУ.
Военнослужащий организовал эвакуацию раненых сослуживцев, а затем занял позицию ВСУ, обеспечивая продвижение российских штурмовиков, а также групп снабжения и эвакуации.
В МО отметили, что после эвакуации раненых штурмовик подавил пулемётную точку ВСУ, атаковал противника гранатами и ликвидировал расчёт противника. Выжившие украинские солдаты спрятались в блиндаже, но, услышав предложение сдаться, открыли огонь.
«Точным броском гранаты Константин нейтрализовал боевиков, после чего уничтожил их стрелковым оружием. Занятую позицию он удерживал в течение семи суток, поддерживая связь с командиром роты по радиосвязи, обеспечивая безопасность маршрутов продвижения штурмовых групп, снабжения и эвакуации, что позволило подразделениям штурмовиков продвигаться в глубину оборонительных рубежей украинских боевиков», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.