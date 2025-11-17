Астроном Киселев объяснил странные лучи 3I/ATLAS, которые связывают с НЛО

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru объяснил, что за лучи неизвестной природы исходят от межзвездного объекта 3I/ATLAS.
Напомним, ранее специалист Гарвардского университета Ави Леб сообщил, что лучи, наблюдаемые с 3I/ATLAS, должны были быть размыты из-за вращения. Вместо этого на снимке, сделанном 9 ноября 2025 года, видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояния более 1 млн километров.
Леб утверждает, что это объяснение косвенно приводит к гипотезе о том, что 3I/ATLAS якобы является инопланетным кораблём.
Астроном Киселев, напротив, убежден, что объект 3I/ATLAS является кометой и не имеет ничего общего с НЛО. Вероятно, неизвестные лучи, о которых говорят специалисты, являются хвостами кометы.
«Визуальные данные показали наличие двух различных хвостов у 3I/ATLAS: дымчатого и антихвоста из пылевых частиц. Но более ранние снимки выявили сложную структуру хвоста, состоящую из 4−5 струйных образований. Отмечается сходство хвостов 3I/ATLAS с хвостом кометы C/2016 R2, характеризующейся высоким содержанием угарного газа и азота, и низким содержанием пыли. Дополнительно с помощью ультрафиолетового оптического телескопа UVOT обсерватории Swift выявлен интенсивный сигнал гидроксила, указывающий на присутствие воды. При этом отсутствие сигналов циана, обычно обнаруживаемого на ранних стадиях из-за низкой температуры сублимации комет, предполагает существенные отличия в составе 3I/ATLAS от комет Солнечной системы», — пояснил эксперт.
