Астроном Киселев объяснил странные лучи 3I/ATLAS, которые связывают с НЛО

«Визуальные данные показали наличие двух различных хвостов у 3I/ATLAS: дымчатого и антихвоста из пылевых частиц. Но более ранние снимки выявили сложную структуру хвоста, состоящую из 4−5 струйных образований. Отмечается сходство хвостов 3I/ATLAS с хвостом кометы C/2016 R2, характеризующейся высоким содержанием угарного газа и азота, и низким содержанием пыли. Дополнительно с помощью ультрафиолетового оптического телескопа UVOT обсерватории Swift выявлен интенсивный сигнал гидроксила, указывающий на присутствие воды. При этом отсутствие сигналов циана, обычно обнаруживаемого на ранних стадиях из-за низкой температуры сублимации комет, предполагает существенные отличия в составе 3I/ATLAS от комет Солнечной системы», — пояснил эксперт.