Астроном Киселев объяснил странные лучи 3I/ATLAS, которые связывают с НЛО

Межзвездный объект 3I/ATLAS приблизится к Земле в середине декабря. Астроном Киселев объяснил появление странных лучей на объекте.

Источник: Аргументы и факты

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru объяснил, что за лучи неизвестной природы исходят от межзвездного объекта 3I/ATLAS.

Напомним, ранее специалист Гарвардского университета Ави Леб сообщил, что лучи, наблюдаемые с 3I/ATLAS, должны были быть размыты из-за вращения. Вместо этого на снимке, сделанном 9 ноября 2025 года, видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояния более 1 млн километров.

Леб утверждает, что это объяснение косвенно приводит к гипотезе о том, что 3I/ATLAS якобы является инопланетным кораблём.

Астроном Киселев, напротив, убежден, что объект 3I/ATLAS является кометой и не имеет ничего общего с НЛО. Вероятно, неизвестные лучи, о которых говорят специалисты, являются хвостами кометы.

«Визуальные данные показали наличие двух различных хвостов у 3I/ATLAS: дымчатого и антихвоста из пылевых частиц. Но более ранние снимки выявили сложную структуру хвоста, состоящую из 4−5 струйных образований. Отмечается сходство хвостов 3I/ATLAS с хвостом кометы C/2016 R2, характеризующейся высоким содержанием угарного газа и азота, и низким содержанием пыли. Дополнительно с помощью ультрафиолетового оптического телескопа UVOT обсерватории Swift выявлен интенсивный сигнал гидроксила, указывающий на присутствие воды. При этом отсутствие сигналов циана, обычно обнаруживаемого на ранних стадиях из-за низкой температуры сублимации комет, предполагает существенные отличия в составе 3I/ATLAS от комет Солнечной системы», — пояснил эксперт.

Ранее астроном Киселев объяснил загадку 3I/ATLAS, не распавшегося возле Солнца.