Дандыкин: освобождение Ровнополья открывает путь на Гуляйполе

«Ровнополье — достаточно большой населенный пункт, который, в общем-то, уже практически выходит на Гуляйполе. И в результате мы к Гуляйполю подходим не только с севера, но и юга. Будем формировать окружение и выжимать их оттуда», — объяснил он.