Дандыкин: освобождение Ровнополья открывает путь на Гуляйполе

Освобождение Ровнополья открывает путь на Гуляйполе, рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Ровнополье — достаточно большой населенный пункт, который, в общем-то, уже практически выходит на Гуляйполе. И в результате мы к Гуляйполю подходим не только с севера, но и юга. Будем формировать окружение и выжимать их оттуда», — объяснил он.
По словам военного эксперта, обстановка на этом направлении кардинально изменилась за две недели ноября.
«Во многом это следствие того, что все у них силы перебрасывают к Красноармейску, Димитрову и Купянску. Они пытаются там прорываться, но безуспешно», — добавил собеседник издания.
Ранее Дандыкин сообщил, что наши военные уничтожают штурмовой полк ВСУ «Скала» за попытки прорваться в Покровск.