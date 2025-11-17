Ричмонд
Омский Арбитраж может лишиться опытного судьи

Опытный омский судья по банкротствам претендует на повышение.

Источник: Freepik

Обнародована повестка ноябрьской сессии Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Среди прочего членам ВККС предстоит рассмотреть вопрос о дальнейших карьерных перспективах судьи Евгения Рашидова, который в настоящий момент трудится в должности судьи Арбитражного суда Омской области.

Собственно, служитель Фемиды подал заявление на должность судьи Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. Напомним, эта инстанция считается кассационной, то есть принимает жалобы в том числе на постановления дислоцированного в Омске Восьмого арбитражного апелляционного суда после рассмотрения дел в Арбитражном суде Омской области. Соответственно, речь идет о уходе Евгения Рашидова на повышение.

Стоит отметить, что текущую должность судья Арбитражного суда Омской области получил в соответствии с президентским указом от 20 февраля 2020 года. За более чем 5,5 лет Евгений Рашидов принял участие в рассмотрении без малого 3,74 тысячи дел, из которых свыше 3,05 тысячи банкротных. Например, он признал банкротом экс-главу Тевризского района Омской области Вячеслава Тарасова.