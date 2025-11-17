На реках Хабаровского края появился первый опасный лед

Спасатели предупреждают жителей Хабаровского края об опасности, которую несет первый осенний лед. На северных реках региона начался процесс ледообразования, однако лед еще очень тонкий, хрупкий и совершенно не выдерживает вес человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Выходить на него категорически запрещено. Осенний лед формируется медленно и неравномерно: даже в одном месте водоема его прочность может отличаться. Один неосторожный шаг может привести к трагедии.
Особое внимание спасатели призывают уделить безопасности детей. Нельзя допускать их самостоятельных прогулок и игр у воды. Родителям необходимо объяснить ребенку, насколько опасны игры у замерзающих рек и озер.
Напомним, что навигация для маломерных судов по всему региону официально закрыта. Выходить на лодке или катере на воду сейчас строго запрещено.
В случае любой чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб «112». Звонок будет бесплатным и пройдет даже при отсутствии денег на счете телефона.