На реках Хабаровского края появился первый опасный лед

Один неосторожный шаг может привести к трагедии.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели предупреждают жителей Хабаровского края об опасности, которую несет первый осенний лед. На северных реках региона начался процесс ледообразования, однако лед еще очень тонкий, хрупкий и совершенно не выдерживает вес человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Выходить на него категорически запрещено. Осенний лед формируется медленно и неравномерно: даже в одном месте водоема его прочность может отличаться. Один неосторожный шаг может привести к трагедии.

Особое внимание спасатели призывают уделить безопасности детей. Нельзя допускать их самостоятельных прогулок и игр у воды. Родителям необходимо объяснить ребенку, насколько опасны игры у замерзающих рек и озер.

Напомним, что навигация для маломерных судов по всему региону официально закрыта. Выходить на лодке или катере на воду сейчас строго запрещено.

В случае любой чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб «112». Звонок будет бесплатным и пройдет даже при отсутствии денег на счете телефона.