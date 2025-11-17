Bloomberg: Санкции против российских НПЗ привели к росту цен на топливо в США

Цены на бензин и другие виды топлива в США растут с января 2025 года. За этот период баррель дизельного топлива подорожал на 10 долларов, несмотря на общее падение мировых цен на нефть на 20 процентов. Министерство финансов США ранее продлило срок действия лицензий, разрешающих некоторые операции с «Лукойлом», несмотря на санкции.