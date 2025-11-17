Bloomberg: Санкции против российских НПЗ привели к росту цен на топливо в США

Цены на топливо в США выросли из-за санкций, введенных против российских нефтеперерабатывающих заводов, а также атак на них. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным агентства, постоянные атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, а также перебои в работе НПЗ в Азии и Африке привели к сокращению предложения дизельного топлива и бензина на мировом рынке.
Bloomberg отметило, что маржа нефтепереработки в США, Европе и Азии достигла максимальных показателей с 2018 года, частично из-за неопределенности вокруг предстоящих санкций в отношении российских компаний «Роснефть» и «Лукойл», а также январских ограничений ЕС на российскую продукцию. Любые значительные сбои в экспорте топлива могут вызвать шок на мировом рынке.
Цены на бензин и другие виды топлива в США растут с января 2025 года. За этот период баррель дизельного топлива подорожал на 10 долларов, несмотря на общее падение мировых цен на нефть на 20 процентов. Министерство финансов США ранее продлило срок действия лицензий, разрешающих некоторые операции с «Лукойлом», несмотря на санкции.
Администрация президента США Дональда Трампа может объявить о масштабных исключениях из действующих пошлин на импортные продукты в целях борьбы с ростом цен в стране. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, мера может коснуться как ответных пошлин, введенных ранее, так и продукции, производимой на территории США.