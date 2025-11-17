Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транспортная прокуратура взяла на контроль задержку авиарейсов из Омска

Западно-Сибирская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов из омского аэропорта, вызванными неблагоприятными погодными условиями в регионах назначения.

Источник: Freepik

На месте работают сотрудники Омской транспортной прокуратуры, следящие за соблюдением прав пассажиров.

Согласно онлайн-табло, рейс авиакомпании «Ямал» до Бованенково, запланированный на 8:30 16 ноября, был перенесен на 17:00. Еще один рейс, который должен был вылететь в 16:10, отложен до полуночи.

Задержки связаны со сложными метеоусловиями в аэропортах назначения, что привело к ограничениям по приёму воздушных судов. В аналогичной ситуации оказались рейсы других авиакомпаний из разных городов России.

Напомним ранее, пассажиры не смогли вовремя улететь из Омска в Москву и Казань.