Транспортная прокуратура взяла на контроль задержку авиарейсов из Омска

На месте работают сотрудники Омской транспортной прокуратуры, следящие за соблюдением прав пассажиров.
Согласно онлайн-табло, рейс авиакомпании «Ямал» до Бованенково, запланированный на 8:30 16 ноября, был перенесен на 17:00. Еще один рейс, который должен был вылететь в 16:10, отложен до полуночи.
Задержки связаны со сложными метеоусловиями в аэропортах назначения, что привело к ограничениям по приёму воздушных судов. В аналогичной ситуации оказались рейсы других авиакомпаний из разных городов России.
Напомним ранее, пассажиры не смогли вовремя улететь из Омска в Москву и Казань.