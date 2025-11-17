Ричмонд
В Иркутске увековечили память спасшей старинные храмы архитектора Галины Оранской

У входа в Спасский храм установили мемориальную доску.

Источник: Без источника

IrkutskMedia, 17 ноября. В Иркутске почтили память архитектора Галины Оранской, спасшей Спасский храм и Богоявленский собор от уничтожения в советское время. В память о её заслугах у входа в Спасский храм установили мемориальную доску.

Как сообщили в Иркутской епархии, накануне, 16 ноября, в Спасском храме митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан провел воскресную службу и помянул жертв ДТП в рамках Всемирного дня памяти. Кроме того, он напомнил о вкладе Галины Оранской в сохранение и реставрацию храмов областного центра. Митрополит подчеркнул, как важно чтить память архитектора, и провел заупокойную литию по Галине.

Председатель регионального отделения Российского союза писателей Марина Попова заявила, что Галина Оранская посвятила свою жизнь сохранению исторического наследия Иркутска, разработав и реализовав множество проектов реставрации.