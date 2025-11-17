В Иркутске увековечили память спасшей старинные храмы архитектора Галины Оранской

Как сообщили в Иркутской епархии, накануне, 16 ноября, в Спасском храме митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан провел воскресную службу и помянул жертв ДТП в рамках Всемирного дня памяти. Кроме того, он напомнил о вкладе Галины Оранской в сохранение и реставрацию храмов областного центра. Митрополит подчеркнул, как важно чтить память архитектора, и провел заупокойную литию по Галине.