Уже нужны 3 ГВт новых мощностей. Ученый озвучил критический прогноз для Приангарья по теплоснабжению

IrkutskMedia, 17 ноября. Уже через 8 лет Иркутской области будет требоваться почти 3 ГВт новых генерирующих мощностей. Как подчеркивает академик, д.т.н., врио директора института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Стенников, ситуация такова, что возможности перераспределения мощностей, например, по теплоснабжению в столице Приангарья, на данный момент хватит только на 2−3 года.
— Это с учётом временных решений по так называемой «переуступке мощностей». Мы не можем, если потребитель заказал мощность, просто так её изъять. Нужны нормативно-законодательные акты на федеральном уровне. У нас та же проблема не только по теплу, но и по электроэнергии. Порядка 320 МВт высвободили после ограничения майнинга, но забрать электрические мощности с предприятий очень сложно без соответствующих законов, — говорит Валерий Стенников.
Эксперт подчеркивает, что при этом региону с каждым годом будут необходимы новые мощности. К 2030 году нужны новые источники генерации. Это даже несмотря на перспективу реализации проекта на Усольской ТЭЦ-11.
— Сегодня мы имеем установленную мощность в 13,3 ГВт. К 2036 году необходимо будет уже порядка 15−16 ГВт, а к 2050 году — более 18−20 ГВт. Поэтому инфраструктурный вопрос сейчас стоит достаточно остро, — отмечает академик.
Профессор подчеркнул, что без газификации региона выполнить поручение президента России по нацпроекту «Чистый воздух», который охватывает 8 городов Иркутской области, невозможно. Более того, академик отмечает, что возникает вопрос о строительстве объектов новой генерации, замене существующих объектов энергетики, поэтому чем быстрее будет решен вопрос по газу, тем меньше затрат придётся на ремодернизацию оборудования с угля на газ. А это вопрос не только времени и экономии, но и тарифной составляющей.