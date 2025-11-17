Уже нужны 3 ГВт новых мощностей. Ученый озвучил критический прогноз для Приангарья по теплоснабжению

— Это с учётом временных решений по так называемой «переуступке мощностей». Мы не можем, если потребитель заказал мощность, просто так её изъять. Нужны нормативно-законодательные акты на федеральном уровне. У нас та же проблема не только по теплу, но и по электроэнергии. Порядка 320 МВт высвободили после ограничения майнинга, но забрать электрические мощности с предприятий очень сложно без соответствующих законов, — говорит Валерий Стенников.