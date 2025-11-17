Россиянам рассказали о краже данных через зарядку телефона в аэропортах и ТЦ: как это предотвратить

Граждане РФ, заряжая телефоны в общественных местах, рискуют потерять персональные данные. Подключение к станциям может привести к заражению смартфонов вредоносными программами. Об этом предупредил аналитик Эльдар Муртазин в диалоге с РБК.
По его сведениям, неверные действия при подключении к зарядке могут предоставить мошенникам доступ к личным данным. Единственным безопасным вариантом эксперт назвал правильный выбор типа соединения. При подключении важно указывать режим «только зарядка», предупредил аналитик.
«В общественных местах таких приложений, которые бы взламывали аппарат без вашего ведома, не существует», — добавил Эльдар Муртазин.
Россиян также предупредили об использовании детей в мошеннических схемах. Киберпреступники манипулируют подростками через онлайн-игры и социальные сети. Жертвами становятся россияне от 10 до 14 лет.